Живущий в Израиле Слепаков обзавелся финансовой подушкой в России SHOT: комик Слепаков заработал почти 2 млн рублей на вкладах в российских банках

Комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) попытался создать финансовую подушку в России, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, артист открыл вклады в российских банках на 26 млн рублей и уже заработал на них.

Как оказалось, 46-летний шоумен, живущий сейчас в Израиле, после бегства из РФ внес на сберегательные вклады 25,7 млн рублей под проценты, на чем заработал почти 2 млн рублей. Это доход за предыдущие три года, отмечает SHOT.

Ранее сообщалось, что Слепаков столкнулся с низким спросом на билеты на свои концерты в США и Канаде. С момента анонса тура по Северной Америке в начале ноября было продано менее половины всех билетов. В марте артист планирует выступить в Чикаго, Торонто, Нью-Йорке, Майами, Лос-Анджелесе и других городах.

