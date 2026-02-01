Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 12:17

Живущий в Израиле Слепаков обзавелся финансовой подушкой в России

SHOT: комик Слепаков заработал почти 2 млн рублей на вкладах в российских банках

Семен Слепаков Семен Слепаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) попытался создать финансовую подушку в России, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, артист открыл вклады в российских банках на 26 млн рублей и уже заработал на них.

Как оказалось, 46-летний шоумен, живущий сейчас в Израиле, после бегства из РФ внес на сберегательные вклады 25,7 млн рублей под проценты, на чем заработал почти 2 млн рублей. Это доход за предыдущие три года, отмечает SHOT.

Ранее сообщалось, что Слепаков столкнулся с низким спросом на билеты на свои концерты в США и Канаде. С момента анонса тура по Северной Америке в начале ноября было продано менее половины всех билетов. В марте артист планирует выступить в Чикаго, Торонто, Нью-Йорке, Майами, Лос-Анджелесе и других городах.

До этого стало известно, что музыканту Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) продолжают приходить квитанции за жилищно-коммунальные услуги в Москве. Речь идет о квартире, расположенной на Ленинском проспекте.

