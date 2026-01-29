Уехавший из РФ музыкант продолжает получать счета за московскую квартиру На имя Макаревича продолжают поступать квитанции ЖКХ за квартиру в Москве

Уехавшему из России музыканту Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) продолжают приходить квитанции за жилищно-коммунальные услуги в Москве, сообщило РИА Новости. Речь идет о квартире, расположенной на Ленинском проспекте столицы.

Как уточняют источники агентства, документы адресованы именно Макаревичу Андрею Вадимовичу. Общая сумма ежемесячных начислений за отопление и водоснабжение в данном жилье может достигать примерно 11 тыс. рублей. При этом прежде появилась информация, что музыкант передал долю в двухкомнатной квартире своему сыну, актеру Ивану Макаревичу.

Ранее сообщалось, что Макаревич прекратил деятельность своего последнего бизнеса в России, после того как суд удовлетворил иск ресторана «Шмак» и отменил охрану товарного знака «Смак». Финансовое состояние компании было неустойчивым: в 2022 году она вышла с убытком 100 тыс. рублей, в 2023-м получила прибыль лишь 150 тыс. рублей, а в 2024-м снова ушла в минус.

До этого стало известно, что Макаревич и его супруга Эйнат Кляйн производят и продают вино из сырья, выращиваемого на оккупированных Израилем палестинских территориях. В частности, семья музыканта утверждает, что виноградники находятся на высоте 850 метров в самарийских горах.