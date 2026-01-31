Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 17:05

От известного российского комика отказались на Западе

Комик Слепаков продал менее половины билетов на тур по США и Канаде

Семен Слепаков Семен Слепаков Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru
Комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) столкнулся с низким спросом на билеты на свои концерты в США и Канаде, сообщает РИА Новости. С момента анонса тура по Северной Америке в начале ноября было продано менее половины всех билетов.

В марте артист планирует выступить в Чикаго, Торонто, Нью-Йорке, Майами, Лос-Анджелесе и других городах. При этом на первый концерт в Чикаго 17 марта куплено пока менее 25% билетов.

В некоторых залах билеты на балконные места отсутствуют в продаже. Агентство предполагает, что они изначально не были выведены на рынок, поэтому реальное количество доступных мест может быть еще меньше.

Ранее юморист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свои новые фото с бородой, сделанные в Центральном парке Нью-Йорка. Многие подписчики признались, что не сразу узнали артиста в обновленном образе.

До этого стало известно, что комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в России в марте 2025 года. Его бизнес был связан с искусством и организацией развлечений.

