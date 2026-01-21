Известный комик-иноагент закрыл ИП в России Комик Руслан Белый закрыл ИП в России в марте 2025 года

Комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прекратил действие статуса ИП в России в марте прошлого года, сообщило РИА Новости со ссылкой на официальные документы. Его деятельность в РФ была связана с искусством и организацией развлечений.

Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения, — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Леонид Соловьев заявил, что прокуратура хочет отменить заочный обвинительный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. По его словам, районные суды не вправе рассматривать дела по данной статье УК.

До этого комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), бежавший из России в Израиль, заявил, что большинство сомневавшихся в своем переезде эмигрантов уже вернулись обратно в Россию. Он отметил, что относится к таким людям с пониманием. При этом Шац добавил, что за границей остались в основном те, для кого переезд был принципиальным решением.