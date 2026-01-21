Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 06:53

Прокуратура попросила отменить приговор телеведущей-иноагенту

Адвокат Соловьев: прокуратура попросила отменить приговор Татьяне Лазаревой

Татьяна Лазарева Татьяна Лазарева Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Прокуратура хочет отменить заочный обвинительный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) по делу об уклонении от обязанностей «иностранного агента», сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев. Основанием стала неподсудность дела районному суду.

Правозащитник подтвердил, что государственное обвинение подало соответствующее представление. По его словам, районные суды не вправе рассматривать дела по данной статье УК.

Прокуратура просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в мировой суд, — объяснил адвокат.

Параллельно Соловьев подал и свою апелляцию, оспаривающую соответствие самой нормы международному праву. Обе жалобы Мосгорсуд рассмотрит в феврале.

Ранее стало известно, что Лазарева обжаловала в Верховном суде России свой приговор по уголовному делу об оправдании терроризма. Второй западный окружной военный суд в декабре 2024 года заочно осудил телеведущую на 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Согласно материалам, в августе 2023 года телеведущая в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.

прокуратура
иноагенты
Татьяна Лазарева
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев объяснил, чего добивается ЕС залпами по США из «торговой базуки»
«Мир без правил»: Макрон в Давосе оценил существующие международные законы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 января
В России предложили запретить называть Британию великой страной
Более 70 БПЛА уничтожили над Россией за ночь
Не выбрасывайте почерневшие бананы: сварите из них полезный завтрак
«Пробовали, не вышло»: Буданов признал необходимость работы с Россией
Самолет Трампа развернули сразу после вылета в Давос
Жильцов дома в Краснодарском крае экстренно эвакуируют
Раскрыто, какое наказание грозит торговым точкам за скользкие пол и порожки
«Впервые за 100 лет»: Канада готовится к партизанской войне с США
Ирландский журналист раскрыл, как Зеленского унизили в Давосе
Никогда не видели снег и пылесос: как живут в Москве мигранты из Индии
Прокуратура попросила отменить приговор телеведущей-иноагенту
Юрист раскрыл нюанс новой функции чат-бота судебных приставов Полины
Декларация показала, сколько наличных имеют Зеленский с женой
«Фатальны»: депутат Сейма оценил отношения Индии и Польши
Оборонные планы ВСУ сгорели дотла: успехи ВС РФ к утру 21 января
Назван самый полезный продукт на планете
В США подсчитали, что случилось с российскими резервами с начала СВО
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.