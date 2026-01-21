Прокуратура попросила отменить приговор телеведущей-иноагенту

Прокуратура хочет отменить заочный обвинительный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) по делу об уклонении от обязанностей «иностранного агента», сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев. Основанием стала неподсудность дела районному суду.

Правозащитник подтвердил, что государственное обвинение подало соответствующее представление. По его словам, районные суды не вправе рассматривать дела по данной статье УК.

Прокуратура просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в мировой суд, — объяснил адвокат.

Параллельно Соловьев подал и свою апелляцию, оспаривающую соответствие самой нормы международному праву. Обе жалобы Мосгорсуд рассмотрит в феврале.

Ранее стало известно, что Лазарева обжаловала в Верховном суде России свой приговор по уголовному делу об оправдании терроризма. Второй западный окружной военный суд в декабре 2024 года заочно осудил телеведущую на 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Согласно материалам, в августе 2023 года телеведущая в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.