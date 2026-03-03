Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 14:14

Рэпер Face «влетел» на 250 тыс. рублей

Рэпера Face оштрафовали на 250 тыс. рублей

Рэпер Иван Дремин (Face) Рэпер Иван Дремин (Face) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали на 250 тыс. рублей, передает ТАСС. Его обвинили в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Теперь рэперу также запрещено администрировать сайты в течение 2,5 года.

Признать Дремина Ивана Тимофеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 прим. 1 УК РФ <…>, назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей, — сказано в вердикте суда.

Ранее сообщалось, что дело Face передали в Кировский районный суд Уфы. Рэпера объявили иноагентом в апреле 2022 года. Он также удалил свои треки со всех российских музыкальных стримингов.

До этого стало известно, что журналиста Андрея Солдатова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно привлекли к суду за уклонение от обязанностей иностранного агента. Он также обвиняется в участии в нежелательной организации. По данным следствия, Солдатов уже привлекался к административной ответственности за указанные правонарушения.

