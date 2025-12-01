На популярного рэпера-иноагента завели уголовное дело На рэпера Face завели дело за уклонение от обязанностей иноагента

В Уфе завели уголовное дело в отношении рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) об уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», он не проживает на территории России.

Известно, что дело передали в Кировский районный суд Уфы. Другие подробности не приводятся. Отмечается, что рэпера объявили иноагентом в апреле 2022 года. Он также удалил свои треки со всех российских музыкальных стримингов.

Ранее рок-музыкант Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) решил не использовать название своей группы «Аквариум» на концертах в Лондоне. По его словам, этот шаг был сделан, чтобы избежать каких-либо ассоциаций с Россией. На афишах выступлений Гребенщикова в Лондоне больше не указано название его музыкального коллектива.

До этого Мосгорсуд признал законным приговор писателю Дмитрию Быкову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Литератора приговорили к семи годам за распространение фейков об армии и уклонение от исполнения обязанностей иноагента.