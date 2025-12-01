День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 10:09

На популярного рэпера-иноагента завели уголовное дело

На рэпера Face завели дело за уклонение от обязанностей иноагента

Рэпер Иван Дремин (Face) Рэпер Иван Дремин (Face) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Уфе завели уголовное дело в отношении рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) об уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», он не проживает на территории России.

Известно, что дело передали в Кировский районный суд Уфы. Другие подробности не приводятся. Отмечается, что рэпера объявили иноагентом в апреле 2022 года. Он также удалил свои треки со всех российских музыкальных стримингов.

Ранее рок-музыкант Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) решил не использовать название своей группы «Аквариум» на концертах в Лондоне. По его словам, этот шаг был сделан, чтобы избежать каких-либо ассоциаций с Россией. На афишах выступлений Гребенщикова в Лондоне больше не указано название его музыкального коллектива.

До этого Мосгорсуд признал законным приговор писателю Дмитрию Быкову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Литератора приговорили к семи годам за распространение фейков об армии и уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

FACE
иноагенты
дела
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал ответил, откуда ВСУ могли атаковать Каспийск
Поляки разделились во мнениях о будущем дипотношений с Россией
Удары по Украине сегодня, 1 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Любителям сидеть на унитазе с телефоном рассказали об «анальной мясорубке»
Чиновников в российском регионе ждут сокращения
В Британии назвали ошибку Зеленского перед переговорами Украины и США
Россиянин ударил топором мотоциклиста на заправке и попал на видео
Зумеры помогли Билану поднять прайс на новогодние корпоративы
Перенесший рак журналист назвал переломное событие в своей жизни
В Перми водители застряли в километровой пробке из-за ДТП
В АТОР предсказали рост турпотока из Китая в Россию после отмены виз
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 1 декабря
Ангарскому маньяку вынесли приговор по делу о двойном убийстве
В Минпромторге раскрыли средний возраст автомобилей в России
Значительная часть прежнего парламента Киргизии возвращается в новый созыв
Калифорнийские ученые нашли уникальную амебу
Традиционную программу зимних развлечений запустили в Москве
«Мерзость»: у Плющенко лопнуло терпение из-за матери Костылевой
Скончался заслуженный врач России Ярцев
В Госдуме возмутились лечением мигрантов по ОМС
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.