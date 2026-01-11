Бузова высказала недовольство одной категории москвичей

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram (деятельность в РФ запрещена) выразила свое недовольство в сторону москвичей, которые жалуются на обилие снега в Москве. Артистка призвала горожан быть готовыми к такой погоде и удивилась, почему снегопады так шокируют людей.

Алло, мы живем в России, и зимой у нас снег и бывают снегопады. И это нормально, нужно быть к этому готовым, всем. <…> А почему все другие в шоке? — прокомментировала Бузова.

Певица также раскрыла свои секреты подготовки к зиме. Она рассказала, что заранее меняет шины на автомобиле, тщательно подбирает теплую одежду и всегда планирует маршруты, чтобы избежать заторов на дорогах. По ее словам, погодные условия приносят ей скорее радость, чем огорчение.

Ранее Бузова едва не подавилась бумажкой с новогодним желанием под бой курантов, кроме того, она обожгла пальцы, зажигая записку. Она не стала раскрывать свое желание, отметив, что провела душевный вечер в гостях у продюсера Лики Бланк. В своих соцсетях звезда подчеркнула, что каждый год не знает, что загадывать, и сталкивается с одной и той же проблемой.