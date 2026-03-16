16 марта 2026 в 10:18

Две лодки с протестующими против создания базы США перевернулись в Японии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На юге Японии, у побережья префектуры Окинава, перевернулись две лодки с участниками протеста против строительства американской военной базы, сообщает общественное телевидение страны. Трагедия произошла в районе Хэноко, куда планируется перенести авиабазу Корпуса морской пехоты США.

По данным спасательных служб, на судах находились около 20 человек. Двое пострадавших, которые были госпитализированы в бессознательном состоянии, впоследствии скончались. Еще около 10 человек получили легкие травмы. Судьба нескольких протестующих остается неизвестной, спасатели ведут их поиски. Отмечается, что в этом районе с 12 марта действовало штормовое предупреждение.

До этого японские власти впервые с 2022 года задержали китайское рыболовецкое судно у берегов Нагасаки, а также арестовали его капитана. По имеющимся данным, судно проигнорировало требование остановиться в исключительной экономической зоне Японии, после чего было задержано по подозрению в нарушении закона о рыболовстве.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

