13 февраля 2026 в 10:15

Япония применила силу против китайских рыбаков впервые с 2022 года

Японские власти задержали китайское рыболовецкое судно у побережья Нагасаки

Японские власти впервые с 2022 года задержали китайское рыболовецкое судно у берегов Нагасаки, а также арестовали его капитана, передает агентство Kyodo. По имеющимся данным, судно проигнорировало требование остановиться в исключительной экономической зоне Японии, после чего было задержано по подозрению в нарушении закона о рыболовстве.

13 февраля агентство рыболовства объявило о задержании китайского рыболовецкого судна и задержании его капитана, гражданина Китая, по подозрению в нарушении закона о суверенитете в рыболовстве после того, как судно скрылось в исключительной экономической зоне у побережья префектуры Нагасаки, не выполнив приказа остановиться, — говорится в сообщении.

Ранее в территориальных водах Эстонии правоохранители задержали контейнеровоз Baltic Spirit, на борту которого находятся 23 гражданина России. На судне были проведены первичные таможенные мероприятия. Источник также отметил, что контейнеровоз не подпадает под санкционные ограничения Евросоюза.

Кроме того, в налогово-таможенном департаменте Эстонии сообщили, что задержанное судно Baltic Spirit с российским экипажем направлено в Таллин для углубленного досмотра. Контейнеровоз переведен в порт Мууга, расположенный вблизи столицы, где состоятся специальные контрольные мероприятия.

