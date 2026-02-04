В Эстонии раскрыли, куда направили задержанный сухогруз с россиянами

В Эстонии раскрыли, куда направили задержанный сухогруз с россиянами ERR: сухогруз Baltic Spirit с российской командой направлен на досмотр в Таллин

Судно Baltic Spirit с российским экипажем, задержанное в водах Эстонии, направлено в Таллин для детального осмотра, сообщает местное издание ERR со ссылкой на налогово-таможенный департамент. Контейнеровоз переведен в порт Мууга, находящийся вблизи столицы республики, для проведения специальной проверки.

Представитель пресс-службы департамента Павел Прокопенко заявил, что в настоящее время на борту находятся сотрудники специализированного подразделения K-Command и следователи. Он уточнил, что сухогруз находится под лоцманской проводкой и ожидает освобождения места для швартовки в акватории порта.

Ранее сообщалось, что эстонские правоохранительные органы задержали шедший под иностранным флагом контейнеровоз Baltic Spirit с российскими моряками в своих территориальных водах у острова Найсаар 3 февраля. Всего на борту было 23 гражданина РФ.

Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на провокации со стороны Эстонии соразмерно рискам и угрозам, которые исходят от этой страны. Так она прокомментировала особенности эстонского законодательства, которое в нарушение международного права позволяет перехват судов вне прибрежных вод.