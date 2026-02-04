Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 17:10

В МИД ответили, как будут реагировать на провокации Эстонии против судов РФ

Захарова: Россия ответит на эстонские провокации против судов соразмерно угрозам

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия ответит на провокации со стороны Эстонии соразмерно рискам и угрозам, которые исходят от этой страны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. Так она прокомментировала особенности эстонского законодательства, которое в нарушение международного права позволяет перехват судов вне прибрежных вод.

Наша страна будет реагировать соразмерно рискам и угрозам, которые исходят от Эстонии. Пока что эстонцы не осмеливаются применять свое новое так называемое законодательство в отношении судов под российским флагом, — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ напомнила, что в прошлом году парламент прибалтийской республики принял закон, согласно которому Силы обороны Эстонии получили право перехватывать, перенаправлять или иным способом принуждать гражданские суда к смене курса, а в случае необходимости топить их. Указанное полномочие распространяется на морскую зону Эстонии, которая включает в себя внутренние морские воды, территориальное море и исключительную экономическую зону страны.

Последнее, согласно международному праву, не относится к территории прибрежного государства. Налицо очередная попытка подогнать международное право под собственные узкие интересы и потребности за счет принятия противоречащего международным нормам внутреннего законодательства, — пояснила она.

Ранее эстонские правоохранительные органы задержали в своих территориальных водах у острова Найсаар шедший под иностранным флагом контейнеровоз Baltic Spirit с российскими моряками. Всего на борту было 23 россиянина.

