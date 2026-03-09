Крупнейший банк Швеции «отрезал» эстонцев от российских виз В Эстонии местные жители не смогли оплатить визу в Россию через шведский банк

Жители Эстонии пожаловались, что теперь не могут оплатить визу в Россию через один из крупнейших шведских банков Swedbank, сообщает Telegram-канал SHOT. По его сведениям, еще пару месяцев назад банк принимал платежи, но с начала весны ввел «односторонние санкции» против эстонцев.

При этом оплата не проходит именно с прибалтийских карт, а вот через банки Польши, Германии, Чехии и Венгрии сделать это не составляет труда. В поддержке Swedbank подчеркнули, что пошли на такой шаг из-за эстонского правительства, которое якобы запрещает своим гражданам оплачивать российские электронные визы.

На запросы людей в организации отвечают на русском языке. Там также отметили, что раз получатель средств за визу находится в РФ, то подобные платежи автоматически считываются системой как «подозрительные». Эстонцы недовольны сложившейся ситуацией, но куда жаловаться — не знают.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия приостановила действие безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии. Теперь для поездок в страны Шенгенской зоны с официальными целями им потребуется оформлять визу.