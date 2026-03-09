Удары по Украине сегодня, 9 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 9 марта, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 9 марта

Российские военные в ночь на 9 марта нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Продолжаются системные удары по Харьковской области. В Харькове поражен цех сборки БПЛА, в поселке Ольшаны — рембаза, в Люботине — железнодорожная инфраструктура, в Лозовой — военный городок, производственные цеха. „Искандер-М“ поразил объект энергетики в окрестностях Ильичевска Одесской области. В Затоке уничтожен склад с боеприпасами. Третий день подряд российские беспилотники атакуют объекты газодобычи „Нафтогаза“ в Полтавской области. По данным компании, из-за ударов работу части объектов пришлось остановить. В Городне Черниговской области удар пришелся по железнодорожному вокзалу», — отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что всего в период с 8 по 9 марта зафиксировано не менее 30 эпизодов ударов.

«Особенно выделяется Одесское направление, где серия ударов пришлась по районам Затоки, Черноморска и пригородам Одессы. Подобная концентрация атак — это давление на портовую инфраструктуру и транспортные узлы Черноморского побережья. Очень большой объем проходящей через границу с Румынией военных грузов уничтожается. Также уничтожаются украинские коммерческие грузы, которые идут на Запад в счет оплаты „безвозмездной помощи“. Одновременно продолжались удары по приграничным регионам — Сумской и Харьковской областям, где атаки повторялись в течение дня и ночи», — заявил подпольщик в личном блоге.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

