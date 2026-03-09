Компания AZAL возобновила прямые авиарейсы из Баку в Нахичевань с 9 марта

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) приняла решение восстановить воздушное сообщение между Баку и Нахичеванью, заявили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Там отметили, что полеты по данному маршруту возобновляются с 9 марта.

AZAL с 9 марта 2026 года возобновляет прямые авиарейсы между Баку и Нахичеванью, — говорится в сообщении.

В AZAL подчеркнули, что ситуация находится под постоянным контролем, предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности рейсов. Кроме того, авиакомпания пообещала своевременно уведомлять пассажиров о любых изменениях в расписании.

Ранее стало известно, что власти Азербайджана возобновили движение грузовых транспортных средств через границу с Ираном, приостановленное 5 марта. Проезд был разблокирован 9 марта в 10:00 по местному времени (09:00 мск).

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости тщательного расследования ударов БПЛА по территории Нахичевани. Он подчеркнул, что атака на гражданские объекты — это грубое нарушение международного права.

Атаки с использованием дронов были совершены 5 марта. Один из БПЛА повредил здание терминала Нахичеванского международного аэропорта, другой упал возле средней школы в селе Шекерабад. В результате пострадали четыре мирных жителя.