В Азербайджане призвали расследовать атаку дронов на Нахичевани

В Азербайджане призвали расследовать атаку дронов на Нахичевани Алиев заявил Пезешкиану о важности расследования удара дронов по Нахичевани

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о необходимости тщательного расследования ударов беспилотников по территории Нахичевани. Азербайджанский лидер подчеркнул, что атака на гражданские объекты является грубым нарушением международного права.

Атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов были совершены 5 марта. Один из дронов повредил здание терминала Нахичеванского международного аэропорта, другой упал возле средней школы в селе Шекерабад. В результате пострадали четыре мирных жителя.

Стороны также обсудили ряд экономических вопросов во время переговоров. Алиев выразил соболезнования иранскому коллеги в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи.

Ранее Азербайджан направил ООН письмо из-за атаки иранских беспилотных летательных аппаратов на Нахичевань. Сообщение генсекретарю организации Антониу Гутерришу передал глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, об этом сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.