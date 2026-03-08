Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 23:03

В Азербайджане призвали расследовать атаку дронов на Нахичевани

Алиев заявил Пезешкиану о важности расследования удара дронов по Нахичевани

Иранский беспилотник упал в районе аэропорта города Нахичевань Иранский беспилотник упал в районе аэропорта города Нахичевань Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о необходимости тщательного расследования ударов беспилотников по территории Нахичевани. Азербайджанский лидер подчеркнул, что атака на гражданские объекты является грубым нарушением международного права.

Атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов были совершены 5 марта. Один из дронов повредил здание терминала Нахичеванского международного аэропорта, другой упал возле средней школы в селе Шекерабад. В результате пострадали четыре мирных жителя.

Стороны также обсудили ряд экономических вопросов во время переговоров. Алиев выразил соболезнования иранскому коллеги в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи.

Ранее Азербайджан направил ООН письмо из-за атаки иранских беспилотных летательных аппаратов на Нахичевань. Сообщение генсекретарю организации Антониу Гутерришу передал глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, об этом сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Иран
Азербайджан
удары
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Застрявших в Катаре россиян смогли вывезти из страны
«Глубокая озадаченность»: РФ и ОАЭ сошлись во мнении по Ближнему Востоку
Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию в Иране
В Азербайджане призвали расследовать атаку дронов на Нахичевани
Выросло число погибших военнослужащих США при атаках Ирана
В Ираке заявили о намерении вести борьбу за веру
Президент Франции предъявил ультиматум своему иранскому коллеге
«Мы продолжаем»: Израиль заявил о налете на штаб ВВС КСИР в Тегеране
Детская больница вспыхнула при ударе ВСУ по Донецку
Мирный житель и двое бойцов попали под удары дронов ВСУ под Белгородом
При обстреле в ДНР погибла семья, множество раненых
Фрагменты БПЛА попали в рейсовый автобус в Сочи
ЦСКА потерпел неожиданное поражение
Захарова «прошлась» по Зеленскому и однополым парам на 8 Марта
Силы ПВО сбили еще три дрона ВСУ на подлете к Москве
Нижегородский цветочный магазин загладил вину перед ребенком
«Увидите в ближайшие дни»: в США раскрыли свои ожидания по Ближнему Востоку
Подмосковный аэропорт временно закрыл небо
На Западе забили тревогу из-за энергетического коллапса Европы
Средства ПВО уничтожили несколько десятков дронов ВСУ над Россией
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.