Свыше 200 дронов атаковали один из регионов России

Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, за последние сутки в небе над регионом уничтожили 235 целей. В результате атаки обошлось без пострадавших, разрушений также не зафиксировано.

За прошедшие сутки, с 08:00 8 марта до 08:00 9 марта, над территорией региона подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области были уничтожены 235 вражеских БПЛА самолетного типа, — говорится в сообщении.

По подсчетам Министерства обороны России, в ночь на понедельник, 9 марта, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 163 дрона. Под удар попали 14 регионов. Среди них Брянская, Калужская, Новгородская, Белгородская, Смоленская, Воронежская, Ростовская, Астраханская, Волгоградская, Орловская, Тверская области, а также Крым, Краснодарский край и Адыгея. Кроме того, дроны сбили над акваториями Черного и Азовского морей.