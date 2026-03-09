Свыше 160 дронов устроили массированный налет на Россию Средства ПВО сбили 163 украинских беспилотника над Россией за ночь

Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку на регионы России в ночь на понедельник, 9 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 163 дрона.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 8 марта до 07:00 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности под удар попали 14 регионов. Среди них Брянская область, Калужская, Новгородская, Белгородская, Смоленская, Воронежская, Ростовская, Астраханская, Волгоградская, Орловская, Тверская, а также Крым, Краснодарский край и Адыгея. Кроме того, дроны сбили над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее украинские беспилотники атаковали Смоленскую область. По словам губернатора региона Василия Анохина, силами противовоздушной обороны были уничтожены четыре дрона.