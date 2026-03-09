Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 07:36

Свыше 160 дронов устроили массированный налет на Россию

Средства ПВО сбили 163 украинских беспилотника над Россией за ночь

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку на регионы России в ночь на понедельник, 9 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 163 дрона.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 8 марта до 07:00 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности под удар попали 14 регионов. Среди них Брянская область, Калужская, Новгородская, Белгородская, Смоленская, Воронежская, Ростовская, Астраханская, Волгоградская, Орловская, Тверская, а также Крым, Краснодарский край и Адыгея. Кроме того, дроны сбили над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее украинские беспилотники атаковали Смоленскую область. По словам губернатора региона Василия Анохина, силами противовоздушной обороны были уничтожены четыре дрона.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

МО РФ
Минобороны РФ
ПВО
беспилотники
БПЛА
дроны
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пламя охватило 2500 «квадратов» склада в Краснодаре
Названо самое катастрофическое решение Финляндии за всю историю страны
«Колоссальные потери»: военкор оценил риски наземной операции США в Иране
Боец назвал главное преимущество российских «Елок» в зоне СВО
Взрыв в районе военной базы США в столице Бахрейна попал на видео
БПЛА и артиллерия уничтожили броневики ВСУ: успехи ВС РФ к утру 9 марта
«Река смерти» для ВСУ, горы трупов под Лиманом: новости СВО на утро 9 марта
«Фактически мертв»: Зеленскому вынесли суровый приговор
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 марта: инфографика
Мошенники освоили способ обмана россиян через «доставку техники»
В Германии сняли момент падения метеорита, пробившего крыши жилых домов
Свыше 160 дронов устроили массированный налет на Россию
Тысячи солдат НАТО соберутся на границе с Россией для учений
КСИР поклялся в верности новому верховному лидеру Ирана
Стало известно, кто получает «космические» зарплаты в России
В России появится четкий и жесткий ГОСТ на энергетики
Силы ПВО лишили «крыльев» четыре дрона под Смоленском
Женщина открыла огонь по дому Рианны в Беверли-Хиллз
Российские отели призвали не размещать китайцев на четвертых этажах
В Ленинградской области объявили воздушную опасность
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.