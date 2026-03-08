Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 19:09

ВСУ устроили масштабный налет дронов на Россию

Минобороны сообщило о перехвате 170 БПЛА над 11 регионами России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа сбили 170 украинских беспилотников над 11 регионами страны и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее количество дронов уничтожено над Брянской областью (73), Краснодарским краем (27) и Тульской областью (19).

8 марта текущего года в период с 14:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что за минувшие сутки средства противовоздушной обороны уничтожили семь управляемых авиабомб ВСУ. Также уничтожены 13 реактивных снарядов HIMARS и 180 беспилотников противника.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО предотвратили атаку украинских беспилотников на столицу, сбив два дрона. На месте падения обломков работают экстренные службы, пострадавших и разрушений нет.

Помимо этого, в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили свыше 70 украинских беспилотников в воздушном пространстве России. По данным ведомства, атакам с воздуха подверглись семь регионов страны и акватория Азовского моря.

