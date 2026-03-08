Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 17:42

Москва оказалась под угрозой атаки БПЛА

Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Противовоздушная оборона пресекла попытку украинской стороны атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Предварительно, сбито два беспилотника. Он уточнил, что на месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

Силами ПВО Минобороны отражена атака БПЛА, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил глава города.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская ПВО 8 марта сбила более 150 украинских беспилотников в период с 08:00 до 14:00 мск. Атаке ВСУ с воздуха подверглись девять регионов страны, а также акватория Азовского моря. В ведомстве не привели данные о разрушениях или пострадавших.

До этого стало известно, что украинская армия задействовала дроны-матки при атаке на Донецкую кольцевую автомобильную дорогу. По информации источника в российских силовых структурах, ВСУ использовали новые нестандартные частоты, которые незаметны для детекторов БПЛА.

Москва
атаки
БПЛА
Сергей Собянин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В европейской стране прошел марш против втягивания в украинский конфликт
Еще один российский город-курорт закрыли для самолетов
Пропавших в Звенигороде детей начали искать с помощью дронов и вертолета
Лукашенко попросил придумать новое название для кофе
В Польше рассказали, как ЕС выбросил Украину «в мусорку»
Стало известно о сроках создания гиперзвукового оружия в Британии
Учитель умер от остановки сердца после вышедшего из-под контроля пранка
Долину Смерти охватило бурное цветение
Русский серб обнес галерею и винный погреб на 4 млн рублей за пару часов
Израильский корабль выпустил ракеты по лагерю палестинских беженцев
Участников СВО обяжут проходить геномную регистрацию
Назван существенный нюанс в выборах нового лидера Ирана
Появились ужасающие кадры удара по школе в Иране, где погибли 180 человек
Лукашенко остался должен ресторану из-за досадной ошибки
Поддельный Rolex за $300 создал россиянину проблем на таможне
Дрон ВСУ устроил охоту на белгородских медиков
Мужчину задержали в Шушарах по подозрению в убийстве знакомого в подъезде
«Мы ответим»: президент Ирана выступил с жестким предупреждением
На Западе раскрыли планы Трампа сделать Зеленского крайним
«Заставляют народ ненавидеть нас»: в США указали на ошибку операции в Иране
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.