Москва оказалась под угрозой атаки БПЛА Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве

Противовоздушная оборона пресекла попытку украинской стороны атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Предварительно, сбито два беспилотника. Он уточнил, что на месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

Силами ПВО Минобороны отражена атака БПЛА, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил глава города.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская ПВО 8 марта сбила более 150 украинских беспилотников в период с 08:00 до 14:00 мск. Атаке ВСУ с воздуха подверглись девять регионов страны, а также акватория Азовского моря. В ведомстве не привели данные о разрушениях или пострадавших.

До этого стало известно, что украинская армия задействовала дроны-матки при атаке на Донецкую кольцевую автомобильную дорогу. По информации источника в российских силовых структурах, ВСУ использовали новые нестандартные частоты, которые незаметны для детекторов БПЛА.