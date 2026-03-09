Уиткофф и Кушнер отменили поездку в Израиль

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер отменили визит в Израиль, запланированный на 10 марта, передает 12-й канал израильского телевидения. Причины отказа от поездки не приводится.

В Тель-Авиве американские политики должны были встретиться с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Повестка сорванных переговоров не уточнялась. Также не было информации, сколько продлится срочный визит Уиткоффа и Кушнера.

Ранее Трамп заявил, что вопрос о прекращении военной кампании против Ирана будет решаться совместно с Нетаньяху. Глава Белого дома подчеркнул, что окончательное решение примет в «подходящий момент», но все будет учтено.

До этого американский президент указал, что Иран «капитулировал» перед соседними странами на Ближнем Востоке. Трамп сделал такой вывод исходя из того, что Тегеран прекратил наносить по ним удары. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан назвал заявления о безоговорочной капитуляции Ирана грезами.