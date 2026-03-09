Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 13:09

Новый лидер Ирана получил благословение от Путина

Путин назвал атаку на Иран вооруженной агрессией в послании Моджтабе Хаменеи

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Нападение на Иран представляет собой акт вооруженной агрессии, заявил президент России Владимир Путин в своем послании новому верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи. Как передает пресс-служба Кремля, лидер РФ также направил поздравления руководителю в связи с его вступлением в должность.

В своем обращении глава РФ подтвердил, что Москва неизменно поддерживает Тегеран и выражает солидарность с иранским народом. Путин выразил уверенность в том, что новый руководитель станет достойным продолжателем дела своего отца, который был убит в результате военной операции Израиля и США.

Ранее президент России выразил своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану соболезнования в связи со смертью аятоллы Али Хаменеи. Глава российского государства также выступил с осуждением агрессивных действий Израиля и США в отношении Ирана.

Пезешкиан, в свою очередь, выразил Путину благодарность за проявленную солидарность с иранским народом. В ходе разговора президент Ирана также детально описал российскому лидеру развитие событий в стране.

Владимир Путин
Иран
Кремль
поздравления
