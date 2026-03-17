17 марта 2026 в 06:00

Психолог ответила, что провоцирует бруксизм днем и ночью

Психолог Заяева: бруксизм может быть вызван стрессом и тревогой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бруксизм может быть вызван стрессовыми факторами и тревожным состоянием, заявила NEWS.ru психолог Евгения Заяева. На этом фоне, по ее словам, важно придерживаться режима сна и снизить количество раздражителей, стимулирующих нервную систему.

Бруксизм — довольно неприятный симптом, влияющий на состояние зубов, способствующий головной боли и нарушению сна. По статистике, около 30% людей подвержены непроизвольному сжатию челюстей. Кто-то скрипит зубами во сне, другие — в течение всего дня. Да, несомненно, тревога и стресс вызывают много напряжения, и оно находит свое место в нашем теле. Во время сна мы расслабляемся, но если напряжения слишком много, то бруксизм может преследовать человека и ночью, — поделилась Заяева.

Она предупредила, что бруксизм, помимо зубов, оказывает общее вредное воздействие на организм. По словам Заяевой, жевательные мышцы связаны с шейным отделом, головой и осанкой, что делает проблему комплексной. По этой причине психолог порекомендовала проконсультироваться со стоматологом и неврологом.

Стоматолог поможет предотвратить дальнейшее разрушение зубов, а невролог — разобраться со сном и напряжением мышц. Старайтесь замечать, когда начинаете сжимать челюсть, и расслабляйте мышцы всего тела, не только лица. Кроме того, начните практиковать успокаивающие ритуалы, соблюдайте режим, проводите последние часы перед сном без гаджетов, чаще принимайте ванну или долгий душ, не забывайте про массаж. Также минимизируйте возбуждающее воздействие в течение дня — снизьте употребление кофеина, избавьтесь от жевательной резинки, — заключила Заяева.

Ранее психолог кандидат наук Михаил Хорс заявил, что весной у некоторых людей может усиливаться депрессия. По его словам, многие ждут перемен с приходом тепла, но, когда этого не случается, они расстраиваются.

психологи
здоровье
советы
стресс
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Лишили ВСУ 45 блиндажей с военными: успехи ВС РФ к утру 17 марта
Болельщики «Рейнджерс» встретили Панарина бурными овациями
В Госдуме забили тревогу из-за тайного сговора компаний против сотрудников
Россиянам рассказали об опасности посещения стран Евросоюза
Крыша автобусной остановки убила женщину в российском регионе
Названы лучшие способы выявить рак желудка на ранней стадии
Появились детали нового послания Моджтабы Хаменеи
Apple продлила действие в России ряда товарных знаков
Назван возможный новый союзник России с мощными силами
В ДНР озвучили, сколько детей стали жертвами киевской агрессии с 2014 года
Защита фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обратилась в суд с жалобой
Врач объяснила, как не вызвать зависимость спреями от насморка
Диетолог рассказала о рисках при употреблении сахарозаменителей
Костомаров объявил о выдаче российским паралимпийцам по миллиону рублей
Квартира за 80 млн, недельный брак, отказ рожать: как живет Самбурская
Дроны-камикадзе ударили по гражданскому автомобилю под Брянском
Тренер предупредил об опасных побочных эффектах жиросжигателей
Танкер попал под удар недалеко от порта в ОАЭ
Юрист ответил, чем может обернуться распитие алкоголя в купе поезда
SHOT: минимум 10 взрывов раздались в Краснодарском крае
Дальше
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

