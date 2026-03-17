Психолог ответила, что провоцирует бруксизм днем и ночью Психолог Заяева: бруксизм может быть вызван стрессом и тревогой

Бруксизм может быть вызван стрессовыми факторами и тревожным состоянием, заявила NEWS.ru психолог Евгения Заяева. На этом фоне, по ее словам, важно придерживаться режима сна и снизить количество раздражителей, стимулирующих нервную систему.

Бруксизм — довольно неприятный симптом, влияющий на состояние зубов, способствующий головной боли и нарушению сна. По статистике, около 30% людей подвержены непроизвольному сжатию челюстей. Кто-то скрипит зубами во сне, другие — в течение всего дня. Да, несомненно, тревога и стресс вызывают много напряжения, и оно находит свое место в нашем теле. Во время сна мы расслабляемся, но если напряжения слишком много, то бруксизм может преследовать человека и ночью, — поделилась Заяева.

Она предупредила, что бруксизм, помимо зубов, оказывает общее вредное воздействие на организм. По словам Заяевой, жевательные мышцы связаны с шейным отделом, головой и осанкой, что делает проблему комплексной. По этой причине психолог порекомендовала проконсультироваться со стоматологом и неврологом.

Стоматолог поможет предотвратить дальнейшее разрушение зубов, а невролог — разобраться со сном и напряжением мышц. Старайтесь замечать, когда начинаете сжимать челюсть, и расслабляйте мышцы всего тела, не только лица. Кроме того, начните практиковать успокаивающие ритуалы, соблюдайте режим, проводите последние часы перед сном без гаджетов, чаще принимайте ванну или долгий душ, не забывайте про массаж. Также минимизируйте возбуждающее воздействие в течение дня — снизьте употребление кофеина, избавьтесь от жевательной резинки, — заключила Заяева.

