04 февраля 2026 в 05:02

Эстония задержала судно с российскими моряками

ERR: Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российскими моряками

Эстонские правоохранительные органы задержали в своих территориальных водах контейнеровоз Baltic Spirit с российскими моряками, передает портал ERR. Всего на борту было 23 россиянина.

У острова Найссаар задержан контейнеровоз Baltic Spirit, следовавший в Россию. Есть основания полагать, что судно могло использоваться для контрабанды, — сказано в сообщении.

В настоящее время на борту проводятся первоначальные таможенные проверки, добавили в источнике. Также подчеркивается, что судно не входит в так называемый теневой флот и не находится под санкциями Евросоюза.

Ранее стало известно: украинские моряки с танкера «Маринера», захваченного ВМС США в начале января, не планируют возвращаться на Украину из-за опасений уголовного преследования. Они боятся, что на родине им могут предъявить обвинение в государственной измене.

До этого Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» в нейтральных водах, сообщили в Минтрансе РФ. По данным ведомства, сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась. В министерстве также отметили, что 24 декабря 2025 года «Маринера» получила временное разрешение ходить под российским флагом.

Эстония
моряки
контейнеровозы
задержания
