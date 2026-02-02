Украинцы с «Маринеры» боятся возвращаться домой

Украинские моряки с танкера «Маринера», захваченного ВМС США в начале января, не планируют возвращаться на Украину из-за опасений уголовного преследования, сообщило украинское издание «Общественное. Новости» после разговора с членами экипажа. Они боятся, что на родине им могут предъявить обвинение в государственной измене.

По информации издания, на судне находились 17 граждан Украины, в основном из Одесской и Херсонской областей. Всего экипаж состоял из 28 человек. Моряков уже отпустили, но они не спешат возвращаться домой.

Возвращаться на Украину никто из тех, с кем мы поговорили, не планирует. Мужчины говорят, что боятся преследования и предъявления обвинений в государственной измене, — говорится в сообщении.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» в нейтральных водах. По данным ведомства, сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась. В министерстве также отметили, что 24 декабря 2025 года «Маринера» получила временное разрешение ходить под российским флагом.