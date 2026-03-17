17 марта 2026 в 07:02

Apple продлила действие в России ряда товарных знаков

Корпорация Apple продлила до 2036 года действие в России шести товарных знаков

Фото: Ken Asakura/AFLO/Global Look Press
Американская корпорация Apple, несмотря на приостановку официальных продаж в России, продолжает защищать свои бренды на российском рынке, выяснило РИА Новости из базы Роспатента. Компания продлила до 2036 года действие как минимум шести товарных знаков, включая культовое изображение надкусанного яблока.

В их число также вошли Siri, AirTunes, iPad Smart Keyboard, Music Memos и Made for Apple Watch. Согласно документам, под этими брендами Apple планирует продавать в России телефоны, компьютеры, телевизоры, смарт-часы, наушники, программное обеспечение, игры, а также одежду и обувь.

В 2022 году корпорация приостановила официальные продажи своей техники в РФ и отключила сервис Apple Pay. Однако продление товарных знаков свидетельствует о том, что компания сохраняет интерес к российскому рынку и, возможно, готовит почву для возвращения.

Apple, основанная в 1976 году, остается одним из крупнейших производителей электроники в мире. Регистрация брендов на долгий срок вперед — стандартная практика для защиты интеллектуальной собственности.

Ранее сообщалось, что южнокорейская компания Samsung подала в Роспатент 12 заявок на регистрацию товарных знаков для телевизоров и аудиосистем. В их числе — Crystal HD, Samsung Vision AI, Sound Tower, Music Studio, Samsung OLED, Neo QLED, Neo QLED 8K и другие.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лишили ВСУ 45 блиндажей с военными: успехи ВС РФ к утру 17 марта
Болельщики «Рейнджерс» встретили Панарина бурными овациями
В Госдуме забили тревогу из-за тайного сговора компаний против сотрудников
Россиянам рассказали об опасности посещения стран Евросоюза
Крыша автобусной остановки убила женщину в российском регионе
Названы лучшие способы выявить рак желудка на ранней стадии
Появились детали нового послания Моджтабы Хаменеи
Apple продлила действие в России ряда товарных знаков
Назван возможный новый союзник России с мощными силами
В ДНР озвучили, сколько детей стали жертвами киевской агрессии с 2014 года
Защита фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обратилась в суд с жалобой
Врач объяснила, как не вызвать зависимость спреями от насморка
Диетолог рассказала о рисках при употреблении сахарозаменителей
Костомаров объявил о выдаче российским паралимпийцам по миллиону рублей
Квартира за 80 млн, недельный брак, отказ рожать: как живет Самбурская
Дроны-камикадзе ударили по гражданскому автомобилю под Брянском
Тренер предупредил об опасных побочных эффектах жиросжигателей
Танкер попал под удар недалеко от порта в ОАЭ
Юрист ответил, чем может обернуться распитие алкоголя в купе поезда
SHOT: минимум 10 взрывов раздались в Краснодарском крае
Дальше
Самое популярное
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

