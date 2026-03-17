Apple продлила действие в России ряда товарных знаков Корпорация Apple продлила до 2036 года действие в России шести товарных знаков

Американская корпорация Apple, несмотря на приостановку официальных продаж в России, продолжает защищать свои бренды на российском рынке, выяснило РИА Новости из базы Роспатента. Компания продлила до 2036 года действие как минимум шести товарных знаков, включая культовое изображение надкусанного яблока.

В их число также вошли Siri, AirTunes, iPad Smart Keyboard, Music Memos и Made for Apple Watch. Согласно документам, под этими брендами Apple планирует продавать в России телефоны, компьютеры, телевизоры, смарт-часы, наушники, программное обеспечение, игры, а также одежду и обувь.

В 2022 году корпорация приостановила официальные продажи своей техники в РФ и отключила сервис Apple Pay. Однако продление товарных знаков свидетельствует о том, что компания сохраняет интерес к российскому рынку и, возможно, готовит почву для возвращения.

Apple, основанная в 1976 году, остается одним из крупнейших производителей электроники в мире. Регистрация брендов на долгий срок вперед — стандартная практика для защиты интеллектуальной собственности.

Ранее сообщалось, что южнокорейская компания Samsung подала в Роспатент 12 заявок на регистрацию товарных знаков для телевизоров и аудиосистем. В их числе — Crystal HD, Samsung Vision AI, Sound Tower, Music Studio, Samsung OLED, Neo QLED, Neo QLED 8K и другие.