Появились детали нового послания Моджтабы Хаменеи МИД Ирана: Моджтаба Хаменеи в порядке и скоро может выступить с новым посланием

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи в порядке, заявил заместитель главы МИД Ирана Эсмаил Багаи в эфире телеканала NDTV. По его словам, в скором времени он может выступить с новым посланием.

Вы уже слышали о его послании и, надеюсь, очень скоро он обратится с другим посланием к общественности, — отметил дипломат.

Ранее армия Израиля объявила, что ударила по самолету Моджтабы Хаменеи. Как писали журналисты, операцию провели в Тегеране.

До этого Хаменеи в своем первом обращении сообщил, что Иран не откажется от мести за кровь мучеников. По его словам, удары будут наноситься по всем американским базам в регионе. При этом ключевая артерия мировой экономики — Ормузский пролив — должна оставаться заблокированной, подчеркнул он.

Также посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который говорит о победе над Ираном, лжет всему миру. Он напомнил, что американский лидер и прежде говорил неправду о событиях на Ближнем Востоке. Джалали добавил, что США надеялись пошатнуть позиции Ирана, убив верховного лидера республики Али Хаменеи, но серьезно просчитались.