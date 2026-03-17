17 марта 2026 в 07:02

Появились детали нового послания Моджтабы Хаменеи

МИД Ирана: Моджтаба Хаменеи в порядке и скоро может выступить с новым посланием

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи в порядке, заявил заместитель главы МИД Ирана Эсмаил Багаи в эфире телеканала NDTV. По его словам, в скором времени он может выступить с новым посланием.

Вы уже слышали о его послании и, надеюсь, очень скоро он обратится с другим посланием к общественности, — отметил дипломат.

Ранее армия Израиля объявила, что ударила по самолету Моджтабы Хаменеи. Как писали журналисты, операцию провели в Тегеране.

До этого Хаменеи в своем первом обращении сообщил, что Иран не откажется от мести за кровь мучеников. По его словам, удары будут наноситься по всем американским базам в регионе. При этом ключевая артерия мировой экономики — Ормузский пролив — должна оставаться заблокированной, подчеркнул он.

Также посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который говорит о победе над Ираном, лжет всему миру. Он напомнил, что американский лидер и прежде говорил неправду о событиях на Ближнем Востоке. Джалали добавил, что США надеялись пошатнуть позиции Ирана, убив верховного лидера республики Али Хаменеи, но серьезно просчитались.

Иран
послания
конфликты
Моджтаба Хаменеи
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

