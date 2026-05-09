День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 15:27

В администрации Путина поставили точку в послании Зеленского через Фицо

Ушаков опроверг сообщения о послании Зеленского Путину через Фицо

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский не передавал никаких посланий российскому лидеру Владимиру Путину через премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков. По его словам, европейский политик рассказал Путину лишь об итогах переговоров с Зеленским, передает РИА Новости.

Никаких посланий Зеленский через Фицо не передавал, — указал Ушаков.

Ранее госсекретарь МИД Словакии Растислав Хованец сообщил, что Фицо может передать Путину послания от Зеленского. Дипломат уточнил, что глава правительства также может получить информацию о позиции Москвы по перспективам завершения конфликта.

Итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне между тем выразил мнение, что всем европейским лидерам следовало бы последовать примеру Фицо и посетить Москву в День Победы. Он подчеркнул, что подобный шаг был бы важен для восстановления отношений с Россией и сохранения исторической памяти.

В свою очередь политолог Юрий Светов заявил, что в ЕС выбрали Фицо в роли переговорщика с Россией, так как он продемонстрировал уважение к Москве и ее позиции по Украине. Однако, по его мнению, встреча премьера с Путиным может вызвать показательное недовольство в ЕС.

Власть
Украина
Словакия
Владимир Путин
Роберт Фицо
Владимир Зеленский
послания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин: Запад рассчитывал на крах России за полгода в 2022 году
Путин рассказал, что было написано в послании от Зеленского
Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин назвал смелым решение лидеров других стран посетить Москву на 9 мая
«Думаю, дело идет к завершению»: Путин об СВО
«Особое рассмотрение»: Путин о планах Армении вступить в Евросоюз
«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным
Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая
Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США
Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма
Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы
Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева
«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине
Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной
«Что будет с Лешеком?»: реакция на «указ» Зеленского развеселила Захарову
Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая
Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.