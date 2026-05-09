В администрации Путина поставили точку в послании Зеленского через Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский не передавал никаких посланий российскому лидеру Владимиру Путину через премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков. По его словам, европейский политик рассказал Путину лишь об итогах переговоров с Зеленским, передает РИА Новости.

Никаких посланий Зеленский через Фицо не передавал, — указал Ушаков.

Ранее госсекретарь МИД Словакии Растислав Хованец сообщил, что Фицо может передать Путину послания от Зеленского. Дипломат уточнил, что глава правительства также может получить информацию о позиции Москвы по перспективам завершения конфликта.

Итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне между тем выразил мнение, что всем европейским лидерам следовало бы последовать примеру Фицо и посетить Москву в День Победы. Он подчеркнул, что подобный шаг был бы важен для восстановления отношений с Россией и сохранения исторической памяти.

В свою очередь политолог Юрий Светов заявил, что в ЕС выбрали Фицо в роли переговорщика с Россией, так как он продемонстрировал уважение к Москве и ее позиции по Украине. Однако, по его мнению, встреча премьера с Путиным может вызвать показательное недовольство в ЕС.