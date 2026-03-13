Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 17:20

Российские моряки перестали выходить на связь у берегов Японии

Судно с российскими моряками застряло у берегов Японии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Родственники российских моряков с судна «Авива», которое идет под флагом Того, сообщили о пропаже связи с членами семьи, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации авторов, судно находится у берегов Японии, а с командой нет связи на протяжении 22 часов.

Одна из родственниц моряков по имени Марина сообщила, что судно уже дрейфовало у берегов Южной Кореи из-за остановки двигателя. По ее информации, электричества на корабле не было около четырех суток — затем его отправили на ремонт. 6 марта корабль направился в Японию для погрузки автомобилей.

Ранее сообщалось, что танкер «Дигнити» с российским экипажем находится под арестом в египетском порту Суэц с сентября 2025 года. По словам моряков, у всего состава изъяли паспорта и мореходные книжки.

Также российские дипломаты посетили задержанного в Швеции капитана сухогруза Caffa, имеющего гражданство РФ, и подтвердили, что он содержится в удовлетворительных условиях. Остальные члены экипажа находились на борту судна, а посольство оказывало необходимое содействие компании-судовладельцу в вопросах снабжения команды.

Япония
моряки
Россия
суда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Трещит по швам»: Слуцкий перечислил причины развала Евросоюза
Двое жителей Курской области пострадали от атаки ВСУ
Убийство на 8 Марта и рабы в коровнике: главные ЧП за неделю
Саудовская Аравия резко сократила добычу нефти
Иран заявил о самом мощном обстреле Израиля с начала операции
Политолог ответил, могут ли США компенсировать ОАЭ ущерб из-за атак Ирана
«Заключат сделку до июля»: раскрыт хитрый план Трампа по завершению СВО
Две страны выразили солидарность с Турцией в связи с атаками ее территории
Объединение создателей «Кириешек» признали террористами
Военная база США содрогнулась от серии ударов иранских ракет
Раскрыто содержание переговоров Лаврова с гендиректором МАГАТЭ
ФАС назвала сумму необоснованных тарифов в России
В Одессе накрыли масштабную схему переправки уклонистов
Над российскими регионами сбили четыре десятка дронов
Гитара фронтмена Pink Floyd стала самой дорогой в мире
В Иране раскрыли, сколько женщин и детей загубили атаки США и Израиля
Сын украинского банкира устроил страшную расправу над отцом в Италии
Совбез отчитался о завершении внезапной проверки Вооруженных сил Белоруссии
Названо неочевидное условие, при котором возможен распад Евросоюза
Коммуникационное агентство IVS Group перешло на платформу «Турбо Облако»
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.