Российские моряки перестали выходить на связь у берегов Японии

Родственники российских моряков с судна «Авива», которое идет под флагом Того, сообщили о пропаже связи с членами семьи, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации авторов, судно находится у берегов Японии, а с командой нет связи на протяжении 22 часов.

Одна из родственниц моряков по имени Марина сообщила, что судно уже дрейфовало у берегов Южной Кореи из-за остановки двигателя. По ее информации, электричества на корабле не было около четырех суток — затем его отправили на ремонт. 6 марта корабль направился в Японию для погрузки автомобилей.

Ранее сообщалось, что танкер «Дигнити» с российским экипажем находится под арестом в египетском порту Суэц с сентября 2025 года. По словам моряков, у всего состава изъяли паспорта и мореходные книжки.

Также российские дипломаты посетили задержанного в Швеции капитана сухогруза Caffa, имеющего гражданство РФ, и подтвердили, что он содержится в удовлетворительных условиях. Остальные члены экипажа находились на борту судна, а посольство оказывало необходимое содействие компании-судовладельцу в вопросах снабжения команды.