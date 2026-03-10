Посольство России взяло под контроль ситуацию с моряками в Швеции Российские дипломаты посетили задержанного в Швеции капитана сухогруза Caffa

Российские дипломаты посетили задержанного в Швеции капитана сухогруза Caffa, имеющего гражданство России, и подтвердили, что он содержится в удовлетворительных условиях, сообщили ТАСС в диппредставительстве РФ. Остальные члены экипажа в настоящее время находятся на борту судна, а посольство оказывает необходимое содействие компании-судовладельцу в вопросах снабжения команды.

С самого начала этой истории посольство России в Швеции установило контакты со шведскими властями, а также с нашими моряками. 8 марта сотрудник консульского отдела посольства посетил капитана, условия его содержания удовлетворительные, ему предоставлены переводчик и адвокат, — сказали дипломаты.

Ранее в пресс-службе береговой охраны Швеции сообщили, что один из членов экипажа сухогруза Caffa, на борту которого находятся 10 граждан России, арестован. Его подозревают в нарушении закона о морском судоходстве, закона о безопасности судов и использовании поддельных документов.

Прежде эстонские власти задержали в своих территориальных водах контейнеровоз Baltic Spirit, следовавший в Россию с 23 российскими моряками на борту. На судне провели таможенные проверки. Отмечается, что контейнеровоз не попал под санкции Евросоюза.