10 марта 2026 в 12:12

Новый Aurus подорожает на 10 млн рублей и выйдет в 2027 году

Mash: обновленный Aurus может стоить до 58 млн рублей

Aurus Aurus Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Обновленная версия автомобиля Aurus может выйти в 2027 году, машина подорожает примерно на 10 млн рублей из-за модернизации платформы, сообщает Telegram-канал Mash. Стартовая стоимость модели может составить около 55–58 млн рублей.

По информации источника, разработка новых люксовых автомобилей Aurus на предприятии в «Алабуге» временно приостановлена. Это связано с подготовкой к выпуску обновленных моделей. Производитель планирует модернизировать платформу автомобиля. В рамках обновления предполагается создание нового кузова и замена ряда комплектующих на более современные.

Основные изменения могут затронуть внешний дизайн и интерьер. В частности, речь идет об улучшении системы освещения, обновленном салоне и внедрении технологий следующего поколения. Также рассматриваются возможные изменения в силовой установке и электронной системе автомобиля.

Выход обновленных моделей ожидается не ранее 2027 года. На данный момент автомобили выпускаются преимущественно по индивидуальным заказам. Срок ожидания составляет около шести месяцев, для машин с кузовом 2025 года — до четырех месяцев.

Ранее сообщалось, что электромотоцикл Merlon, разработанный компанией Aurus, успешно прошел сертификацию и получил официальное разрешение на использование (ОТТС) в России. Производитель мотоцикла — государственный научный центр ФГУП «НАМИ». Полученное одобрение дает возможность начать производство и продажи модели на российском рынке.

