29 января 2026 в 16:26

Мантуров раскрыл, какой автомобиль есть у президента ОАЭ

Мантуров подтвердил наличие автомобиля Aurus у президента ОАЭ

Денис Мантуров Денис Мантуров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
У президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна имеется автомобиль российской марки Aurus, заявил первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров. Он отметил, что гараж руководителя Эмиратов располагает значительным количеством транспортных средств для государственных нужд, передает РИА Новости.

Да, конечно. Там большой президентский гараж, из которого в том числе выделяется для делегации и используется непосредственно президентскими кортежами руководства Эмиратов, — сказал Мантуров.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин предложил лидеру ОАЭ поговорить с глазу на глаз в рамках рабочего обеда. Перед этим российский лидер попросил выслушать коллег по всем «наиболее чувствительным» и важным вопросам.

До этого Путин назвал Аль Нахайяна своим другом. По словам главы государства, в этом году дипломатическим отношениям обеих стран исполняется 55 лет. Он подчеркнул, что Москва высоко ценит личный значительный вклад главы ОАЭ в продвижение всего комплекса российско-эмиратского стратегического партнерства.

