Путин предложил президенту ОАЭ поговорить с глазу на глаз

Президент России Владимир Путин предложил президенту ОАЭ Мухаммеду бен Зейд Аль Нахайяну поговорить с глазу на глаз в рамках рабочего обеда, передает пресс-служба Кремля. Перед этим российский лидер попросил выслушать коллег по всем «наиболее чувствительным» и важным вопросам.

Я предложил бы, Ваше высочество, дать возможность высказаться нашим коллегам по всем наиболее чувствительным и важным для нас вопросам, а потом хотел бы пригласить вас на рабочий обед, где мы с вами с глазу на глаз могли бы поговорить по всем этим проблемам, — предложил Путин.

Ранее президент России назвал Аль Нахайяна своим другом. По словам главы государства, в этом году дипломатическим отношениям обеих стран исполняется 55 лет. Он подчеркнул, что Москва высоко ценит личный значительный вклад главы ОАЭ в продвижение всего комплекса российско-эмиратского стратегического партнерства.

До этого Аль Нахайян выразил признательность Путину за радушный прием. Он также отметил высокий уровень гостеприимства российского лидера.