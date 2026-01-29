Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 14:55

Путин предложил президенту ОАЭ поговорить с глазу на глаз

Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин предложил президенту ОАЭ Мухаммеду бен Зейд Аль Нахайяну поговорить с глазу на глаз в рамках рабочего обеда, передает пресс-служба Кремля. Перед этим российский лидер попросил выслушать коллег по всем «наиболее чувствительным» и важным вопросам.

Я предложил бы, Ваше высочество, дать возможность высказаться нашим коллегам по всем наиболее чувствительным и важным для нас вопросам, а потом хотел бы пригласить вас на рабочий обед, где мы с вами с глазу на глаз могли бы поговорить по всем этим проблемам, — предложил Путин.

Ранее президент России назвал Аль Нахайяна своим другом. По словам главы государства, в этом году дипломатическим отношениям обеих стран исполняется 55 лет. Он подчеркнул, что Москва высоко ценит личный значительный вклад главы ОАЭ в продвижение всего комплекса российско-эмиратского стратегического партнерства.

До этого Аль Нахайян выразил признательность Путину за радушный прием. Он также отметил высокий уровень гостеприимства российского лидера.

Россия
Москва
Кремль
Владимир Путин
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
переговоры
