Президент ОАЭ выразил благодарность Путину за теплый прием Президент ОАЭ Аль Нахайян поблагодарил Путина за его теплый прием

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян выразил признательность президенту России Владимиру Путину за радушный прием, передает РИА Новости. Он также отметил высокий уровень гостеприимства российского лидера.

Позвольте выразить свою радость от встречи с вами. Еще раз поблагодарить вас за теплый прием и гостеприимство, — сказал он.

Ранее сообщалось, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров примет участие во встрече президента России и его коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов. Встреча проходит в Москве. На переговорах Россия и ОАЭ обсудят ключевые аспекты двустороннего взаимодействия. Участники встречи планируют рассмотреть широкий спектр совместных инициатив в различных областях. Особое внимание будет уделено анализу текущей обстановки на Ближнем Востоке и актуальным международным политическим вопросам.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в ходе рабочего завтрака. Президент ОАЭ прибыл в столицу 29 января.