29 января 2026 в 14:05

Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ

Кадыров вошел в состав делегации на переговорах Путина с президентом ОАЭ

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров присоединится к встрече президента России Владимира Путина с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента. Переговоры состоятся в четверг, 29 января, в Москве.

Отмечается, что в фокусе переговоров окажутся важнейшие направления двустороннего сотрудничества между Москвой и Абу-Даби. Планируется обсудить широкий спектр совместных проектов в различных областях. Кроме того, в повестке дня значатся вопросы текущей обстановки на Ближнем Востоке и международной политики.

Ранее сообщалось, что Мухаммед бен Заид Аль Нахайян уже прибыл с официальным визитом в Москву. Самолет иностранного лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково. На кадрах видно, как президента ОАЭ приветствует российская делегация с почетным караулом.

До этого сирийский лидер Ахмед аш-Шараа посетил Москву для встречи с Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что отношения Москвы и Дамаска динамично развиваются при новых властях Сирии.

