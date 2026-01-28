Путин встретится с президентом Сирии в Москве Песков: отношения Москвы и Дамаска активно развиваются

Отношения Москвы и Дамаска динамично развиваются при новых властях Сирии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. 28 января сирийский лидер Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву, где встретится с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Активно развиваются взаимоотношения с Сирийской Арабской Республикой, — сказал Песков.

Ранее телеканал Syria TV сообщал, что аш-Шараа в среду, 28 января, посетит Москву для встречи с Путиным. Журналисты уточнили, что прежде сирийский глава государства посещал Москву в середине октября 2025 года.

