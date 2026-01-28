Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 13:11

Путин встретится с президентом Сирии в Москве

Песков: отношения Москвы и Дамаска активно развиваются

Отношения Москвы и Дамаска динамично развиваются при новых властях Сирии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. 28 января сирийский лидер Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву, где встретится с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Активно развиваются взаимоотношения с Сирийской Арабской Республикой, — сказал Песков.

Ранее телеканал Syria TV сообщал, что аш-Шараа в среду, 28 января, посетит Москву для встречи с Путиным. Журналисты уточнили, что прежде сирийский глава государства посещал Москву в середине октября 2025 года.

До этого Песков заявил, что встреча Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом 23 января была очень важной. Представитель Кремля добавил, что к тому моменту уже была договоренность о переговорах рабочих групп по безопасности в Абу-Даби и они должны были получить инструкции.

22 января Песков отметил, что Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи обсудили передачу Совету мира $1 млрд (76 млрд рублей). В свою очередь Аббас в ходе переговоров в Кремле подчеркнул особую духовную связь, объединяющую два государства.

Россия
Дмитрий Песков
Кремль
Сирия
отношения
