Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 02:05

Стало известно, когда президент Сирии увидится с Путиным

Syria TV: глава Сирии аш-Шараа посетит Москву для встречи с Путиным

Ахмед аш-Шараа Ахмед аш-Шараа Фото: IMAGO/Syrian Presidency apaima/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду, 28 января, посетит Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, утверждает телеканал Syria TV. Журналисты уточнили, что до этого сирийский глава посещал Москву в середине октября.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Москву в среду и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, — говорится в публикации.

Ранее президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева. Там отметили, что стороны обговорили сотрудничество и перспективы развития.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва активно развивает партнерские отношения с Тегераном. По его словам, это в том числе способствует снижению напряженности на Ближнем Востоке.

Тем временем российский лидер Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили передачу Совету мира $1 млрд (76 млрд рублей), о чем рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, деньги должны быть потрачены на гуманитарные цели.

Сирия
Россия
Владимир Путин
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники стали обманывать россиян под видом записи к врачу
США подняли пошлины на товары из Южной Кореи
Москву ждет резкое похолодание
Блокадный быт: буржуйки, вода, кипяток и одежда в осажденном Ленинграде
ТЦК придумали необычный способ отлавливать мужчин
Фон дер Ляйен вписалась за Зеленского и опозорилась: в чем ее обвинили
Париж отказался помогать Украине в покупке Storm Shadow
Американский самолет-разведчик засветился неподалеку от Мурманска
Свидетель назвал кураторов строительства фортификаций в Курской области
SHOT сообщил, что в Курске слышны взрывы
Как спасали от бомбежек шедевры: маскировка памятников Ленинграда
Стало известно, когда президент Сирии увидится с Путиным
Белые стреляют в белых: беспорядки в США вышли на новый уровень, что дальше
Имущество депутата Госдумы и бывшего парламентария арестовали в Сочи
Самолеты пропали над российским регионом
Депутаты Рады заговорили об изменении позиции по Донбассу
Над Киевом заметили разведывательный беспилотник
В ФРГ заявили, что больше не передадут Украине Patriot
В Финляндии высказались об отказе Европы от российского газа
Губернатор Белгородской области сообщил о смерти своей бывшей помощницы
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.