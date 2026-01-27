Стало известно, когда президент Сирии увидится с Путиным Syria TV: глава Сирии аш-Шараа посетит Москву для встречи с Путиным

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду, 28 января, посетит Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, утверждает телеканал Syria TV. Журналисты уточнили, что до этого сирийский глава посещал Москву в середине октября.

Ранее президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева. Там отметили, что стороны обговорили сотрудничество и перспективы развития.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва активно развивает партнерские отношения с Тегераном. По его словам, это в том числе способствует снижению напряженности на Ближнем Востоке.

Тем временем российский лидер Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили передачу Совету мира $1 млрд (76 млрд рублей), о чем рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, деньги должны быть потрачены на гуманитарные цели.