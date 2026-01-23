Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 13:08

Появились детали встречи Путина и Аббаса

Песков: Аббас и Путин обсудили Совет мира и ситуацию в Газе

Махмуд Аббас, Владимир Путин Махмуд Аббас, Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Российский лидер Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили передачу Совету мира $1 млрд (76 млрд рублей), сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, деньги должны быть потрачены на гуманитарные цели.

Вы знаете, президент в своем заявлении говорил о решении выделить $1 млрд из этих незаконно удерживаемых активов на территории США, в Совет мира с тем, чтобы эти деньги через Совет мира были потрачены для гуманитарных целей в Палестине. Для Палестины. Эта тема, кстати, затрагивалась и вчера в ходе переговоров Путина с Махмудом Аббасом, — рассказал Песков.

Ранее Путин заявил, что одна из тем, которая будет поднята на встрече со специальным посланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, будет касаться замороженных США активов. Переговоры американской делегации и главы государства начались 22 января и завершились глубокой ночью.

До этого Песков рассказал, что у США находятся чуть меньше $5 млрд (380 млрд рублей) замороженных активов РФ. Представитель Кремля не стал называть точную сумму.

Палестина
Махмуд Аббас
Владимир Путин
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предложили поощрить родителей школьников-отличников
Стали известны детали смертоносного взрыва в одном из гаражей Подмосковья
Двух педофилов из Екатеринбурга отправили на принудительное лечение
Появились кадры катафалка с гробом основателя модного дома Valentino
Кинолог объяснил, в чем опасность избалованной собаки
Пропавшего в Красноярске подростка нашли
Тренер спас ребенка из горящей машины
Названа причина постоянного синяка на руке Трампа
Экономист предположил, как изменятся цены на авиабилеты в феврале 2026 года
Трамвай сошел с рельсов в одном из районов Москвы
Мирные жители пострадали из-за новой атаки ВСУ на российский регион
Режиссер Бронзит оценил свои шансы на получение «Оскара»
Раскрыто, какие территории рискует потерять Украина уже в ближайшее время
Рождаемость в России бьет рекорды падения
«Наши мысли с его близкими»: умер экс-защитник сборной Англии
В Нью-Йорке забили тревогу из-за надвигающегося снежного шторма
Маму «тяжелобольного мальчика» заподозрили в фальсификации диагноза сына
Итоги переговоров: о чем говорили Путин с Уиткоффом, что будет в Абу-Даби
Аферисты начали внедрять новую схему обмана под видом работников аэропортов
Приставы «выбили» алименты у должника в виде криптовалюты
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.