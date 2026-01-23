Появились детали встречи Путина и Аббаса Песков: Аббас и Путин обсудили Совет мира и ситуацию в Газе

Российский лидер Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили передачу Совету мира $1 млрд (76 млрд рублей), сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, деньги должны быть потрачены на гуманитарные цели.

Вы знаете, президент в своем заявлении говорил о решении выделить $1 млрд из этих незаконно удерживаемых активов на территории США, в Совет мира с тем, чтобы эти деньги через Совет мира были потрачены для гуманитарных целей в Палестине. Для Палестины. Эта тема, кстати, затрагивалась и вчера в ходе переговоров Путина с Махмудом Аббасом, — рассказал Песков.

Ранее Путин заявил, что одна из тем, которая будет поднята на встрече со специальным посланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, будет касаться замороженных США активов. Переговоры американской делегации и главы государства начались 22 января и завершились глубокой ночью.

До этого Песков рассказал, что у США находятся чуть меньше $5 млрд (380 млрд рублей) замороженных активов РФ. Представитель Кремля не стал называть точную сумму.