22 января 2026 в 13:47

Путин назвал сумму, которую РФ готова выделить на поддержку сектора Газа

Путин: Россия готова направить $1 млрд в фонд Совета мира по сектору Газа

Владимир Путин
Россия готова направить $1 млрд в фонд Совета мира по сектору Газа, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с палестинским лидером Махмудом Аббасом, которая проходит в Кремле. По его словам, которые приводит официальный Telegram-канал Кремля, Москва ожидает, что эти средства пойдут на восстановление Газы и на решение проблем палестинского народа.

Мы готовы направить $1 млрд в эту новую структуру — Совет мира, — прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ и направить эти средства на восстановление сектора Газа и вообще на решение проблем Палестины, — сказал глава государства.

Тем временем президент США Дональд Трамп подписал устав так называемого Совета мира по урегулированию кризиса в секторе Газа на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Помимо этого, в американской администрации объявили его официально учрежденной организацией.

До этого первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Совет мира, который формируется Трампом, может помочь стабилизировать работу Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности ООН. При этом, по его словам, новая международная организация не сможет заменить собой ООН, так как создается на других принципах и в других условиях.

