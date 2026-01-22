Трамп подписал устав Совета мира по Газе

Президент США Дональд Трамп подписал устав так называемого Совета мира по урегулированию кризиса в секторе Газа на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Помимо этого, в американской администрации объявили его официально учрежденной организацией. Трансляцию церемонии вел Youtue-канал Белого дома.

При этом американский лидер заявил, что президент России Владимир Путин согласился войти в состав Совета. Глава Белого дома подчеркнул, что хочет видеть в этой организации лидеров «с реальной властью и влиянием», а не «младенцев в политике».

Как только этот Совет мира будет полностью сформирован, мы сможем делать практически все, что пожелаем. Мы будем делать это совместно с ООН, — добавил Трамп.

Ранее Путин заявил о готовности направить $1 млрд (77 млрд рублей) в Совет мира. Эти средства могут быть взяты из российских активов, замороженных Соединенными Штатами, отметил глава государства. При этом российский лидер подчеркнул особые отношения Москвы с палестинским народом, что служит мотивацией для такого шага.