В Совфеде раскрыли значение создаваемого Трампом Совета мира

Совет мира, который формируется президентом США Дональдом Трампом, может помочь стабилизировать работу Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности ООН, заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия 24». При этом, по его словам, новая международная организация не сможет заменить собой ООН, так как создается на других принципах и в других условиях.

Я думаю, что, возможно, Совет мира станет тем медикаментом, если так можно выразиться, который поможет стабилизировать работу и Организации Объединенных Наций, и Совета Безопасности. Но это все не вопрос одного дня, не вопрос одного года, — считает Джабаров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности направить $1 млрд (77 млрд рублей) в Совет мира. Эти средства могут быть взяты из российских активов, замороженных Соединенными Штатами, отметил глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ. При этом российский лидер подчеркнул особые отношения Москвы с палестинским народом, что служит мотивацией для такого шага.