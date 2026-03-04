«Схема Долиной» помогла женщине спасти квартиру от хитрого риелтора

Жительница Нижнего Тагила, ставшая жертвой мошенников, лишилась квартиры, которую за половину рыночной стоимости выкупила риелтор, сообщает телеканал «Телекон». Женщина находилась под психологическим давлением аферистов и настаивала на максимально быстрой продаже жилья.

Специалист по недвижимости решила извлечь выгоду из сложившихся обстоятельств и предложила цену значительно ниже реальной, согласившись приобрести объект сама. Сделку быстро оформили, и риелтор стала собственницей квартиры. Позднее потерпевшая оспорила эту продажу в судебном порядке.

Суд признал договор купли-продажи недействительным, и жилье возвращено прежней владелице. Одним из главных аргументов при вынесении решения стало именно то, что собственница действовала под влиянием злоумышленников.

Ранее суд в Москве отказался возвращать квартиру пожилой женщине, которая попыталась оспорить сделку по распространенной мошеннической схеме, известной как «схема Долиной». Покупательница недвижимости осталась ее законной владелицей.

До этого суд Владивостока вынес решение по резонансному делу, связанному с аналогичной схемой. Пенсионерку из Хабаровска признали вменяемой, однако жилье осталось в ее собственности. Три года назад 65-летняя женщина продала двухкомнатную квартиру за 3 млн рублей. Позже она заявила, что на момент сделки находилась под воздействием мошенников и потеряла все деньги.