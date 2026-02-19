Зимняя Олимпиада — 2026
Признанную вменяемой по «схеме Долиной» обязали вернуть долг, но есть нюанс

Признанная вменяемой после продажи жилья пенсионерка будет отдавать долг 30 лет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Девятый кассационный суд Владивостока вынес решение по резонансному делу, связанному со «схемой Долиной», сообщил Telegram-канал Baza. Пенсионерку, признанную вменяемой, обязали вернуть деньги покупательнице квартиры, однако выплаты могут растянуться на десятилетия.

Три года назад Алена из Хабаровска приобрела двухкомнатную квартиру за 3 млн рублей у 65-летней женщины. Позже пенсионерка заявила, что на момент сделки находилась под воздействием мошенников и потеряла все деньги. Девятый кассационный суд Владивостока признал ее вменяемой, но, несмотря на это, оставил жилье в ее собственности.

Покупательнице присудили возврат уплаченной суммы, но с условием ежемесячных выплат по 7 тыс. рублей. По предварительным данным, чтобы полностью рассчитаться, пенсионерке потребуется более 30 лет. К моменту полной выплаты всей суммы ей исполнится 100 лет.

При этом Алена опасается, что бывшая хозяйка объявит себя банкротом, чтобы избежать даже этих выплат. В таком случае женщина останется и без квартиры, и без денег, хотя кредит на жилье она продолжает выплачивать до сих пор. Ситуацию осложняет наличие у нее на иждивении ребенка-инвалида.

Ранее пенсионерка из Ульяновска провернула так называемую схему певицы Ларисы Долиной, обманув сразу две семьи. В частности, она продала две квартиры площадью 44,7 и 31,1 квадратных метра соответственно. Однако через некоторое женщина скончалась от сердечного приступа.

