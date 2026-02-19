Признанную вменяемой по «схеме Долиной» обязали вернуть долг, но есть нюанс Признанная вменяемой после продажи жилья пенсионерка будет отдавать долг 30 лет

Девятый кассационный суд Владивостока вынес решение по резонансному делу, связанному со «схемой Долиной», сообщил Telegram-канал Baza. Пенсионерку, признанную вменяемой, обязали вернуть деньги покупательнице квартиры, однако выплаты могут растянуться на десятилетия.

Три года назад Алена из Хабаровска приобрела двухкомнатную квартиру за 3 млн рублей у 65-летней женщины. Позже пенсионерка заявила, что на момент сделки находилась под воздействием мошенников и потеряла все деньги. Девятый кассационный суд Владивостока признал ее вменяемой, но, несмотря на это, оставил жилье в ее собственности.

Покупательнице присудили возврат уплаченной суммы, но с условием ежемесячных выплат по 7 тыс. рублей. По предварительным данным, чтобы полностью рассчитаться, пенсионерке потребуется более 30 лет. К моменту полной выплаты всей суммы ей исполнится 100 лет.

При этом Алена опасается, что бывшая хозяйка объявит себя банкротом, чтобы избежать даже этих выплат. В таком случае женщина останется и без квартиры, и без денег, хотя кредит на жилье она продолжает выплачивать до сих пор. Ситуацию осложняет наличие у нее на иждивении ребенка-инвалида.

Ранее пенсионерка из Ульяновска провернула так называемую схему певицы Ларисы Долиной, обманув сразу две семьи. В частности, она продала две квартиры площадью 44,7 и 31,1 квадратных метра соответственно. Однако через некоторое женщина скончалась от сердечного приступа.