26 февраля 2026 в 09:10

Суд не повелся на скандальную «схему Долиной» и защитил женщину

Суд в Москве не дал лишить жилья женщину по требованию пенсионерки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Московский суд отказался возвращать квартиру пенсионерке, которая продала ее, а затем попыталась оспорить сделку по так называемой «схеме Долиной», передает РИА Новости. Покупательница жилья осталась законной владелицей недвижимости.

В конце 2023 года пожилая женщина продала свою однокомнатную квартиру площадью чуть более 35 квадратных метров в столице. Перед сделкой она составила заверенное у нотариуса заявление, где подтвердила, что действует добровольно и не под влиянием злоумышленников. Деньги за недвижимость были получены, после чего продавщица снялась с регистрационного учета. Однако вскоре она обратилась в полицию с заявлением о том, что перевела все вырученные средства мошенникам. Правоохранители возбудили уголовное дело по данному факту.

Позже прокурор подал иск в суд с требованием признать договор купли-продажи недействительным и вернуть жилье прежней владелице. В иске утверждалось, что у женщины не было намерения продавать единственное жилье. Якобы она находилась под воздействием аферистов и полагала, что помогает полиции в поимке преступников.

Однако материалы дела свидетельствуют об обратном. Риелтору пенсионерка поясняла, что продает квартиру осознанно, без какого-либо давления, а деньги ей нужны для лечения в Германии. Кроме того, в рамках уголовного дела была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая не выявила у женщины каких-либо психических расстройств.

Ранее сообщалось, что пенсионерки нашли новый способ возвращать себе проданные квартиры. Речь идет о статье 177 Гражданского кодекса РФ, которая позволяет признать сделку недействительной, если гражданин не мог понимать значение своих действий или руководить ими. После громкой истории с певицей Ларисой Долиной пожилые женщины стали массово апеллировать к собственной невменяемости.

