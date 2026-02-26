Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 10:12

В России создан «непотопляемый» бетон

Ученые ДГТУ создали прочный бетон для морских нефтяных платформ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Прочный материал на основе керамзита и бетона создали ученые Донского государственного технического университета. Он позволит строить плавучие платформы для добычи нефти, говорится в статье Journal of Composites Science.

Технологические приемы в виде предварительной обработки керамзита цементной пастой и армирования базальтовой фиброй послужат основой для разработки высокопрочных керамзитобетонов, предназначенных для строительства плавучих платформ в условиях Крайнего Севера и Арктической зоны. Дополнительная обработка материала позволяет снизить водопоглощение материала из-за высокой пористости керамзита, — говорится в статье.

Отмечается, что в сравнении с аналогами, новый композит на 30% прочнее и на 26% меньше поглощает воду. Это позволит строить из него платформы в море для нефтедобычи и исследовательских экспедиций. В настоящее время для изготовления таких платформ используются стойкие к коррозии металлы, легкие пластики или композитные материалы.

Ранее сообщалось, что в России стартовали испытания системы стратосферных аэростатов для обеспечения широкополосной связи «Барраж-1». Как рассказал заместитель главного редактора проекта «Милитарист» Алексей Рамм, создание группировки зондов, способных поддерживать высокоскоростной обмен информацией, — это серьезное достижение.

Россия
ученые
стройматериалы
открытия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Камчатке завели дело после гибели подростка под колесами авто
Лидер Ирана стал целью для американских ракет
Россиянам разрешили не отвечать начальству на звонки после работы
Иран и США приступили к третьему раунду переговоров в Женеве
Кот попал в клинику в тяжелом состоянии после «деликатной» стирки
Появились новые детали о напавшем на кубинских пограничников катере
Пенсионерка из Саратова едва не убила сожителя сестры во время застолья
Алиев принял участие в открытии мемориала жертвам Ходжалинского геноцида
КНДР усилит оборону на южной границе
«Искусственный проект»: политолог о роли стран Балтии в кризисе на Украине
Ким Чен Ын приказал оснастить северокорейский флот ядерным оружием
Москвичу грозит 10 лет за контрабанду двигателей для военной техники
«Наша!»: Симоньян вышла на связь с громким заявлением об Антарктиде
«ФосАгро» приняла участие в форуме об ответственной деловой практике
«Губернаторы ходят в темноте»: Гладков попал в курьезную ситуацию
Появилось видео, как уфимцу едва не оторвало голову на входе в лифт
В ГД рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2026 году
Стало известно, что кроется за вторжением американского катера в воды Кубы
Дачников предупредили о штрафах за ряд растений
Политолог указал на роковую ошибку Украины
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.