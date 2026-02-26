В России создан «непотопляемый» бетон

Прочный материал на основе керамзита и бетона создали ученые Донского государственного технического университета. Он позволит строить плавучие платформы для добычи нефти, говорится в статье Journal of Composites Science.

Технологические приемы в виде предварительной обработки керамзита цементной пастой и армирования базальтовой фиброй послужат основой для разработки высокопрочных керамзитобетонов, предназначенных для строительства плавучих платформ в условиях Крайнего Севера и Арктической зоны. Дополнительная обработка материала позволяет снизить водопоглощение материала из-за высокой пористости керамзита, — говорится в статье.

Отмечается, что в сравнении с аналогами, новый композит на 30% прочнее и на 26% меньше поглощает воду. Это позволит строить из него платформы в море для нефтедобычи и исследовательских экспедиций. В настоящее время для изготовления таких платформ используются стойкие к коррозии металлы, легкие пластики или композитные материалы.

