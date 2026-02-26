Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 11:33

Несовершеннолетние киллеры провалили покушение и попали под суд

Администратор паблика пыталась подорвать автомобиль топ-менеджера предприятия

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Одним из тех, кто организовал теракт против заместителя директора по производству АО НПК «КБМ» оказалась администратор тематического паблика, сообщает СК РФ. Фигурантами стали восемь человек, включая троих несовершеннолетних. Двоим из них по 17 лет, третьему недавно исполнилось 18. Четверо обвиняемых — из Нижнего Тагила, двое из Коломны, по одному — из Приморского края и Херсонской области.

23-летняя администратор паблика, как выяснило следствие, год назад заложила взрывное устройство в тайник возле мусорных баков, откуда его должны были забрать сообщники. Предположительно, на преступление девушку толкнули финансовые трудности: она регулярно оформляла микрозаймы.

Заказ на убийство работника предприятия, которое занимается выпуском оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», поступил от неизвестного через мессенджер. Исполнители получили досье на жертву, координаты тайника с самодельным взрывным устройством и детонаторами.

Злоумышленникам удалось установить бомбу на днище внедорожника топ-менеджера, однако их планы пресекли сотрудники правоохранительных органов. Вся цепочка была задержана, следствие по делу завершено.

Ранее СК сообщил о признательных показаниях, данных некоторыми фигурантами дела о подготовке теракта против руководителя оборонного предприятия в Подмосковье. На кадрах допроса один из задержанных рассказал, что готов указать место, где стоял автомобиль, и продемонстрировать, каким образом он закладывал под него самодельное взрывное устройство.

покушения
расследования
киллеры
несовершеннолетние
