18 марта 2026 в 16:16

Путин назвал сумму, которую государство направило на развитие Крыма

Путин: около 1,3 млрд рублей было направлено на развитие Крыма и Севастополя

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Около 1,3 млрд рублей было направлено на развитие Крыма и Севастополя за последние 12 лет, заявил президент РФ Владимир Путин. На совещании с членами правительства он отметил, что средства использовали для решения приоритетных социально-экономических проблем региона, передает пресс-служба Кремля.

На решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова [Крым] направлено порядка 1,3 трлн рублей, — сказал Путин.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравление жителям Севастополя по случаю годовщины воссоединения с Россией. Спикер назвала мартовский референдум историческим событием, продемонстрировавшим исключительное единство горожан. Матвиенко подчеркнула, что принятое тогда решение полностью оправдало ожидания людей.

В свою очередь депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов отметил, что воссоединение Крыма с Россией стало триумфом демократических принципов. По его словам, референдум 2014 года позволил успешно восстановить историческую справедливость.

