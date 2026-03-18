Путин назвал сумму, которую государство направило на развитие Крыма

Около 1,3 млрд рублей было направлено на развитие Крыма и Севастополя за последние 12 лет, заявил президент РФ Владимир Путин. На совещании с членами правительства он отметил, что средства использовали для решения приоритетных социально-экономических проблем региона, передает пресс-служба Кремля.

На решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова [Крым] направлено порядка 1,3 трлн рублей, — сказал Путин.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравление жителям Севастополя по случаю годовщины воссоединения с Россией. Спикер назвала мартовский референдум историческим событием, продемонстрировавшим исключительное единство горожан. Матвиенко подчеркнула, что принятое тогда решение полностью оправдало ожидания людей.

В свою очередь депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов отметил, что воссоединение Крыма с Россией стало триумфом демократических принципов. По его словам, референдум 2014 года позволил успешно восстановить историческую справедливость.