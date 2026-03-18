В Госдуме высказались об исключении Свинцова из партии ЛДПР

Заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова исключили из ЛДПР из-за систематических популистских высказываний, которые шли вразрез с официальным курсом партии, заявил NEWS.ru парламентарий Дмитрий Свищев. По его словам, политическая деятельность подразумевает командную работу, а несогласованные действия отдельных представителей фракции вызывают негативную реакцию.

Все члены ЛДПР должны следовать тому курсу, который продвигается партией. Я к таким вещам отношусь осторожно, но Андрей [Свинцов] действительно в последнее время не соблюдал правила политики. Они подразумевают командную работу. Когда популистские высказывания или действия идут вразрез с курсом ЛДПР, то возникает внутрипартийное раздражение и недопонимание. Это вызывает много нареканий и у людей, которые следят за деятельностью фракции. Поэтому Свинцова постигли такие кадровые решения. Удивляться не надо. Я сам был на многих мероприятиях, где Андрея предупреждали, что его действия не соответствуют политике и курсу партии. Он должен был сделать выводы, но, как видите, их не последовало. Поэтому его исключили, — пояснил Свищев.

Ранее Свинцов заявил, что был исключен из ЛДПР из-за расхождений во взглядах с членами политической партии. По словам парламентария, он не стал оспаривать решение, посчитав это бессмысленным.

Позже Свинцов рассказал, что не планирует сдавать мандат и покидать нижнюю палату парламента, несмотря на решение о прекращении его членства в ЛДПР. Он обещал продолжить работу, так как российское законодательство позволяет депутатам находиться во фракции и быть беспартийными.