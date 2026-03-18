Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 16:41

Депутат Свинцов рассказал, покинет ли Госдуму после исключения из ЛДПР

Депутат Свинцов заявил, что не покинет Госдуму из-за исключения из ЛДПР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что не планирует сдавать мандат и покидать нижнюю палату парламента, несмотря на решение о прекращении его членства в ЛДПР. В беседе с NEWS.ru он отметил, что продолжит работу, так как российское законодательство позволяет депутатам находиться во фракции и быть беспартийными.

Да, я останусь в комитете и Госдуме, нет, сдавать мандат не буду. У нас в ГД имеется несколько депутатов, которые являются беспартийными. Есть, например, Алексей Журавлев — член партии «Родина», а находится он во фракции ЛДПР. Это нормальная практика. Во всех созывах есть такие депутаты. Во фракции «Единой России» есть беспартийные, кто-то переходит из одной партии в другую. Что-то меняется, обновляется. В ЛДПР сменилось руководство, состав высшего совета. Частично, видимо, сменилась политика партии. Из-за этого, возможно, моя позиция, выработанная за 21 год работы с Владимиром Жириновским (основатель ЛДПР. — NEWS.ru), оказалась неуместной. В партии я был почти 26 лет. Сам придумал и возглавляю ЛДПР-ТВ. Видимо, в современных условиях это уже не нужно, — пояснил Свинцов.

Ранее замруководителя Центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар заявила, что Свинцова исключили из партии, так как он порочил репутацию политической силы. Также она упомянула массовые жалобы на чиновника со стороны россиян.

депутаты
Госдума
партии
ЛДПР
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.