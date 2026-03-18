18 марта 2026 в 16:28

Депутат Свинцов дал первый комментарий после исключения из ЛДПР

Депутат Свинцов заявил, что его исключили из ЛДПР из-за расхождений во взглядах

Андрей Свинцов Андрей Свинцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что был исключен из ЛДПР из-за расхождений во взглядах с членами политической партии. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что не стал оспаривать решение, посчитав это бессмысленным.

Сегодня состоялось заседание высшего совета ЛДПР, на котором обсудили вопрос моего исключения из партии. Меня пригласили и зачитали решение об этом. На вопрос, какова причина, несколько членов высшего совета выступили и сказали, что мое мнение по ряду пунктов отличается от позиции партии, поэтому дальнейшая совместная работа невозможна. Из-за этого меня исключили. Я не знаю, [было ли это вследствие заявлений о Telegram, или нет], уточнять не стал. Если члены высшего совета считают так, то оспаривать нет смысла, — высказался Свинцов.

Ранее Свинцов заявил, что не планирует обращаться в суд для обжалования своего исключения из ЛДПР. По словам парламентария, он не видит оснований для судебных разбирательств.

